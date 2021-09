Italian Grand Prix – Here are the complete results from free practice one ahead of this weekend’s 2021 F1 World Championship race at Monza.

Results (Classification):

Lewis Hamilton Mercedes 1:20.926 Max Verstappen Red Bull Racing +0.452 Valtteri Bottas Mercedes +0.525 Lance Stroll Aston Martin +0.750 Pierre Gasly AlphaTauri +0.793 Sebastian Vettel Aston Martin +0.898 Carlos Sainz Scuderia Ferrari +0.988 Fernando Alonso Alpine +1.000 Daniel Ricciardo McLaren +1.077 Sergio Perez Red Bull Racing +1.113 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +1.176 Lando Norris McLaren +1.177 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.344 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.604 Esteban Ocon Alpine +1.608 Robert Kubica Alfa Romeo +2.083 George Russell Williams Racing +2.166 Nicholas Latifi Williams Racing +2.516 Nikita Mazepin Haas +2.519 Mick Schumacher Haas +2.625

Click here to read the session report.