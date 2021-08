Belgian Grand Prix – Here are the complete results from the second practice ahead this weekend’s 2021 F1 World Championship race at Spa-Francorchamps.

Results (Classification):

Max Verstappen Red Bull Racing 1:44.472 Valtteri Bottas Mercedes +0.041 Lewis Hamilton Mercedes +0.072 Fernando Alonso Alpine +0.481 Pierre Gasly AlphaTauri +0.493 Lance Stroll Aston Martin +0.708 Esteban Ocon Alpine +0.830 Sebastian Vettel Aston Martin +0.864 Lando Norris McLaren +0.914 Sergio Perez Red Bull Racing +0.932 Carlos Sainz Scuderia Ferrari +1.045 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.286 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.317 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1.495 Daniel Ricciardo McLaren +1.646 N icholas Latifi Williams Racing +1.726 George Russell Williams Racing +2.193 Charles Leclerc Scuderia Ferrari +2.364 Nikita Mazepin Haas +2.863 Mick Schumacher Haas +3.057

