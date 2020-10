Eifel Grand Prix – Here are the complete results from the qualifying session at the Nurburgring in Germany.

Results (Classification):

Q3:

Valtteri Bottas Mercedes 1:25.269 Lewis Hamilton Mercedes +0.256 Max Verstappen Red Bull Racing +0.293 Charles Leclerc Ferrari +0.766 Alex Albon Red Bull Racing +0.778 Daniel Ricciardo Renault +0.954 Esteban Ocon Renault +0.973 Lando Norris McLaren +1.189 Sergio Perez Racing Point +1.435 Carlos Sainz McLaren +1.440

Q2:

Lewis Hamilton Mercedes 1:25.390 Max Verstappen Red Bull Racing +0.077 Valtteri Bottas Mercedes +0.581 Daniel Ricciardo Renault +0.706 Charles Leclerc Ferrari +0.850 Alex Albon Red Bull Racing +0.895 Lando Norris McLaren +0.926 Sergio Perez Racing Point +0.940 Carlos Sainz McLaren +0.971 Esteban Ocon Renault +0.974 Sebastian Vettel Ferrari +1.348 Pierre Gasly Alpha Tauri +1.386 Daniil Kvyat Alpha Tauri +1.458 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.546 Kevin Magnussen Haas +1.735

Q1: