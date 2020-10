Imola Grand Prix – Here are the complete qualifying results from the Imola Circuit ahead of the race on Sunday in Emilia-Romagna.

Click here for our complete report from Qualifying – 2020 Imola Grand Prix.

Q3:

Valtteri Bottas Mercedes 1:13.609 Lewis Hamilton Mercedes +0.097 Max Verstappen Red Bull Racing +0.567 Pierre Gasly Alpha Tauri +0.893 Daniel Ricciardo Renault +0.911 Alex Albon Red Bull Racing +0.963 Charles Leclerc Ferrari +1.007 Daniil Kvyat Alpha Tauri +1.087 Lando Norris McLaren +1.205 Carlos Sainz McLaren +1.302

Q2:

Valtteri Bottas Mercedes 1:14.585 Lewis Hamilton Mercedes +0.058 Pierre Gasly Alpha Tauri +0.096 Alex Albon Red Bull Racing +0.160 Daniel Ricciardo Renault +0.368 Max Verstappen Red Bull Racing +0.389 Charles Leclerc Ferrari +0.432 Daniil Kvyat Alpha Tauri +0.437 Carlos Sainz McLaren +0.442 Lando Norris McLaren +0.466 Sergio Perez Racing Point +0.476 Esteban Ocon Renault +0.616 George Russell Williams +0.738 Sebastian Vettel Ferrari +0.800 Lance Stroll Racing Point +0.909

Q1: