Italian Grand Prix – Here are the complete results from the qualifying session at Monza near Milan in Italy.

Q3 Results (Classification):

Lewis Hamilton Mercedes 1:18.887 Valtteri Bottas Mercedes +0.069 Carlos Sainz McLaren +0.808 Sergio Perez Racing Point +0.833 Max Verstappen Red Bull Racing +0.908 Lando Norris McLaren +0.933 Daniel Ricciardo Renault +0.977 Lance Stroll Racing Point +1.162 Alex Albon Red Bull Racing +1.203 Pierre Gasly Alpha Tauri +1.290

Q2 Results (Classification):

Valtteri Bottas Mercedes 1:18.952 Lewis Hamilton Mercedes +0.140 Carlos Sainz McLaren +0.753 Sergio Perez Racing Point +0.766 Max Verstappen Red Bull Racing +0.828 Pierre Gasly Alpha Tauri +0.957 Lance Stroll Racing Point +0.972 Lando Norris McLaren +1.010 Daniel Ricciardo Renault +1.079 Alex Albon Red Bull Racing +1.112 Daniil Kvyat Alpha Tauri +1.217 Esteban Ocon Renault +1.282 Charles Leclerc Ferrari +1.321 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1.974 Kevin Magnussen Haas +2.621

Q1 Results (Classification):