Russian Grand Prix – Here are the complete results from the qualifying session at the Sochi Autodrom in Russia.

Click here for our complete report from Qualifying – 2020 Russian Grand Prix.

Results (Classification):

Q3:

Lewis Hamilton Mercedes 1:31.304 Max Verstappen Red Bull Racing +0.563 Valtteri Bottas Mercedes +0.652 Sergio Perez Racing Point +1.013 Daniel Ricciardo Renault +1.060 Carlos Sainz McLaren +1.246 Esteban Ocon Renault +1.320 Lando Norris McLaren +1.543 Pierre Gasly Alpha Tauri +1.696 Alex Albon Red Bull Racing +1.704

Q2:

Daniel Ricciardo Renault 1:32.218 Valtteri Bottas Mercedes +0.187 Carlos Sainz McLaren +0.539 Lewis Hamlton Mercedes +0.617 Sergio Perez Racing Point +0.820 Lando Norris McLaren +0.863 Pierre Gasly Alpha Tauri +0.921 Alex Albon Red Bull Racing +0.935 Max Verstappen Red Bull Racing +0.939 Esteban Ocon Renault +0.978 Charles Leclerc Ferrari +1.021 Daniil Kvyat Alpha Tauri +1.031 Lance Stroll Racing Point +1.146 George Russell Williams +1.365 Sebastian Vettel Ferrari +1.391

Q1: