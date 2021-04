Emilia Romagna Grand Prix – Here are the complete results from the qualifying hour at the Imola circuit in Italy.

Results (Classification):

Q3:

Lewis Hamilton Mercedes 1:14.411 Sergio Perez Red Bull Racing +0.035 Max Verstappen Red Bull Racing +0.087 Charles Leclerc Ferrari +0.329 Pierre Gasly Alpha Tauri +0.379 Daniel Ricciardo McLaren +0.415 Lando Norris McLaren +0.464 Valtteri Bottas Mercedes +0.487 Esteban Ocon Alpine +0.799 Lance Stroll Aston Martin – No Time Set (laptimes deleted)

Q2:

Sergio Perez Red Bull Racing 1:14.716 Lando Norris McLaren +0.002s Charles Leclerc Ferrari +0.092s Lewis Hamilton Mercedes +0.101s Max Verstappen Red Bull Racing +0.168s Valtteri Bottas Mercedes +0.189s Pierre Gasly Alpha Tauri +0.211s Daniel Ricciardo McLaren +0.317s Esteban Ocon Alpine +0.401s Lance Stroll Aston Martin +0.422s Carlos Sainz Ferrari +0.483s George Russell Williams +0.545s Sebastian Vettel Aston Martin +0.678s Nicholas Latifi Williams +0.877s Fernando Alonso Alpine +0.877s

Q1:

Valtteri Bottas Mercedes 1:14.672 Lewis Hamilton Mercedes +0.151s Lando Norris McLaren +0.337s Max Verstappen Red Bull Racing +0.437s Esteban Ocon Alpine +0.713s Sergio Perez Red Bull Racing +0.723s Carlos Sainz Ferrari +0.734s Charles Leclerc Ferrari +0.741s Sebastian Vettel Aston Martin +0.787s Lance Stroll Aston Martin +0.850s Pierre Gasly Alpha Tauri +0.876s Nicholas Latifi Williams +0.981s Daniel Ricciardo McLaren +0.997s George Russell Williams +1.154s Fernando Alonso Alpine +1.160s Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1.302s Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1.450s Mick Schumacher Haas +1.607s Nikita Mazepin Haas +2.125s Yuki Tsunoda Alpha Tauri – No Time