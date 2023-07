Austrian Grand Prix – Here are the complete results from today’s 2023 F1 World Championship race from the Red Bull Ring.

Final Results:

Max Verstappen Red Bull Racing – 71 laps Charles Leclerc Scuderia Ferrari +5.155 Sergio Perez Red Bull Racing +17.188 Lando Norris McLaren +26.327 Fernando Alonso Aston Martin +30.317 Carlos Sainz Scuderia Ferrari +31.377 * George Russell Mercedes +48.403 Lewis Hamilton Mercedes +49.196 * Lance Stroll Aston Martin +59.043 Pierre Gasly Alpine +67.667 * Alex Albon Williams Racing +79.767 * Zhou Guanyu Alfa Romeo +1 lap (+95.237) Logan Sargeant Williams Racing +1 lap (+101.988) * Esteban Ocon Alpine +1 lap (+112.744) * Valtteri Bottas Alfa Romeo +1 lap (+113.381) Oscar Piastri McLaren +1 lap (+117.173) Nyck de Vries AlphaTauri +1 lap (+120.307) * Kevin Magnussen Haas +1 lap (+127.257) Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 lap (+130.477) * Nico Hulkenberg Haas DNF

* Additional penalties

Sainz, Hamilton, Gasly, Albon, Ocon x2, Sargeant, de Vries – 10 second time penalty (track limits)

Ocon x2, de Vries, Tsunoda – 5 second time penalty (track limits)

Provisional Results (Classification):

Max Verstappen Red Bull Racing – 71 laps Charles Leclerc Scuderia Ferrari +5.155 Sergio Perez Red Bull Racing +17.188 Carlos Sainz Scuderia Ferrari +21.377 Lando Norris McLaren +26.327 Fernando Alonso Aston Martin +30.317 Lewis Hamilton Mercedes +39.196 George Russell Mercedes +48.403 Pierre Gasly Alpine +57.667 Lance Stroll Aston Martin +59.043 Alex Albon Williams Racing +69.767 Esteban Ocon Alpine +1 lap Logan Sargeant Williams Racing +1 lap * Zhou Guanyu Alfa Romeo +1 lap Nyck de Vries AlphaTauri +1 lap * Valtteri Bottas Alfa Romeo +1 lap Oscar Piastri McLaren +1 lap Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 lap * Kevin Magnussen Haas +1 lap * Nico Hulkenberg Haas DNF

* Penalties (applied after the chequered flag)

Sargeant, Magnussen – 5 second time penalty (track limits)

de Vries – 5 second time penalty (forcing Magnussen off the track)

Tsunoda – 10 second time penalty (track limits)