Mexico City E-Prix – Here are the results from the free practice sessions ahead of this weekend’s 2019/20 ABB FIA Formula E Championship race in Mexico.

FP2 results

Sam Bird Envision Virgin Racing – 1:07.672

Antonio Felix da Costa DS Techeetah +0.119 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing +0.353 Sebastien Buemi Nissan e.dams +0.413 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ +0.431 Robin Frijns Envision Virgin Racing +0.476 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche +0.495 Pascal Wehrlein Mahindra Racing +0.509 Lucas di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler +0.632 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +0.682 Jerome d’Ambrosio Mahindra Racing +0.870 Neel Jani TAG Heuer Porsche +0.937 Felipe Massa ROKiT Venturi Racing +1.011 Nico Mueller GEOX Dragon +1.031 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ +1.041 Maximilian Guenther BMW i Andretti +1.296 James Calado Panasonic Jaguar Racing +1.468

Alexander Sims BMW i Andretti +1.489

Brendon Hartley GEOX Dragon +1.691

Oliver Rowland Nissan e.dams +1.745

Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing +1.973 Ma Qing Hua NIO 333 +3.108

Oliver Turvey NIO 333 +3.158 Daniel Abt Audi Sport Abt Schaeffler No time set

FP1 results

Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing – 1:09.273 Pascal Wehrlein Mahindra Racing +0.347 Jerome d’Ambrosio Mahindra Racing +0.814

Felipe Massa ROKiT Venturi Racing +1.053 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ +1.137 Lucas di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler +1.345 Sebastien Buemi Nissan e.dams +1.394 Nico Mueller GEOX Dragon +1.467 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche +1.498 Antonio Felix da Costa DS Techeetah +1.526 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing +1.615 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ +1.675 Brendon Hartley GEOX Dragon +1.981 James Calado Panasonic Jaguar Racing +1.982 Neel Jani TAG Heuer Porsche +2.172 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +2.254 Sam Bird Envision Virgin Racing +2.315 Robin Frijns Envision Virgin Racing +2.366 Alexander Sims BMW i Andretti +2.582 Maximilian Guenther BMW i Andretti +2.585 Oliver Turvey NIO 333 +2.829 Oliver Rowland Nissan e.dams +3.138 Daniel Abt Audi Sport Abt Schaeffler +3.191 Ma Qing Hua NIO 333 +6.400

