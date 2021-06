Puebla E-Prix 1 – Here are the results from the first 2020/21 ABB FIA Formula E World Championship race from Mexico.

Provisional race results

Lucas di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler – 45 minutes + 1 lap Rene Rast Audi Sport Abt Schaeffler +0.497 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing +2.774 Alexander Sims Mahindra Racing +10.443 Jake Dennis BMW i Andretti +11.473 Antonio Felix da Costa DS Techeetah +11.624 Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ +12.022 Mitch Evans Jaguar Racing +12.351 Nyck de Vries Mercedes-EQ +12.936 Alex Lynn Mahindra Racing +13.154 Oliver Turvey NIO 333 +14.548 Maximilian Guenther BMW i Andretti +15.257 Tom Blomqvist NIO 333 +15.442 Norman Nato ROKiT Venturi Racing +15.756 Sergio Sette Camara Dragon/Penske Autosport +16.971 Sebastien Buemi Nissan e.dams +17.127 Robin Frijns Envision Virgin Racing +17.942 Joel Eriksson Dragon/Penske Autosport +18.285 Oliver Rowland Nissan e.dams NC Sam Bird Jaguar Racing NC Jean-Eric Vergne DS Techeetah NC Nick Cassidy Envision Virgin Racing NC Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche DSQ * Andre Lotterer TAG Heuer Porsche DSQ *

* Post-race penalties so far

Wehrlein, Lotterer – Disqualified (Technical infringement – not declaring tyres)

