Marrakesh E-Prix – Here are the results from the fifth race of the 2019/20 ABB FIA Formula E Championship from Morocco.

Provisional race results

Antonio Felix da Costa DS Techeetah – 45 minutes + 1 lap Maximilian Guenther BMW i Andretti +11.427 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +12.034 Sebastien Buemi Nissan e.dams +12.282 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing +15.657 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing +16.335 Lucas di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler +18.706 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche +19.498 Oliver Rowland Nissan e.dams +20.126 Sam Bird Envision Virgin Racing +20.295 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ +20.557 Robin Frijns Envision Virgin Racing +22.373 Jerome d’Ambrosio Mahindra Racing +22.785 Daniel Abt Audi Sport Abt Schaeffler +25.080 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ +25.969 James Calado Panasonic Jaguar Racing +26.528 Felipe Massa ROKiT Venturi Racing +27.486 Neel Jani TAG Heuer Porsche +44.476 Brendon Hartley GEOX Dragon +49.002 Nico Mueller GEOX Dragon +53.075 Oliver Turvey NIO 333 +59.969 Pascal Wehrlein Mahindra Racing +1:13.414 Ma Qing Hua NIO 333 1 lap Alexander Sims BMW i Andretti NC

